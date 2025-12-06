Beim Brazzel-Tag im Technik-Museum Speyer bebt die Erde: Hier gehen Hunderttausende von PS an den Start, vom alten Mercedes mit Luftschiffmotor bis hin zu einem turbinengetriebenen Schulbus. Das Museum zieht an diesem Tag die spektakulärsten Vehikel aus dem Fundus - und lockt damit Tausende von Besuchern an. So auch GRIP-Testfahrer Helge Thomsen: Er macht sich auf die Suche nach den lautesten Vehikeln am Brazzel-Tag. Welche spektakulären Show-Kisten blasen ihm dabei das Phonmessgerät aus der Hand?