2022 hat die Stadt Nürnberg den Zuschlag für die bayerische Landesgartenschau 2030 bekommen. 2024 begannen vertiefende Planungen. Die Aufwertung des Stadtgrabens wurde Europaweit ausgeschrieben. – Man entscheidet sich für ein Berliner Landschaftsarchitekturbüro. 2025 wird außerdem ein Fachplaner mit der Südstadt.Klima.Meile beauftragt. Jetzt, im April 2026 durften In einer ersten Bürgerbeteiligung konnten Anwohner eigene Vorschläge für die Südstadt.Klima.Meile einbringen.