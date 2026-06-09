Vor dem Bürgerentscheid zum Frankenschnellweg am 28. Juni kommt es in Nürnberg vereinzelt zu Verzögerungen bei der Zustellung der Abstimmungsunterlagen. Das teilt die Stadt mit. Eigentlich werden derzeit rund 380.000 Abstimmungsbenachrichtigungen verschickt. Zusammen mit den Benachrichtigungen erhalten die Wahlberechtigten auch direkt ihre Briefwahlunterlagen. Ein Teil der Bürgerinnen und Bürger muss jedoch noch einige Tage auf die Zustellung warten.