Der Bugatti Chiron Sport. GRIP-Testfahrerin Cyndie Allemann darf dem 1.500 PS starken Sondermodell der legendären Marke in Südfrankreich exklusiv die Sporen geben. An der irrwitzigen Power, die für 420 km/h reicht, hat sich nichts geändert, wohl aber am Fahrwerk. Das ist beim "Sport" straffer geworden, außerdem hat der Bugatti etwas an Gewicht verloren. Aber wie viel Sport steckt tatsächlich in dem sündhaft teuren Boliden aus dem elsässischen Molsheim? Das findet Cyndie auf dem Circuit Paul Ricard heraus. Hier muss das 3,2 Millionen Euro teure Kunstwerk auf Rädern abliefern.