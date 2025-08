GRIP: Mit steigenden Temperaturen fallen wieder die Hüllen ? auch bei Autos wird "oben ohne" immer beliebter! Aber welches Cabrio ist die perfekte Mischung aus Optik und Performance? Welches Design wirkt am elegantesten und welcher Wagen bietet dem Fahrer am meisten Fun? Genau diesen Fragen geht GRIP-Testfahrer und Moderator Matthias Malmedie nach. In Design- und Modefragen wird er von Alfredo Pauly, Schöpfer extravaganter Pelzkreationen, unterstützt. Auf dem Prüfstand stehen vier Cabriolets. Mit dabei: eine Replica des Porsche 356 Speedster. Auf Basis des Peugeot 307 CC baut die französische Firma PGO Automobiles eine Kopie des automobilen Klassikers. Neben dem PGO bekommen auch der Audi A3 Cabrio mit 200 Turbo-PS, der RCB Seventy-Seven RS 20 und der 500 PS starke Jaguar XKR die Möglichkeit, um die Gunst von Matthias und Alfredo Pauly zu buhlen. Welches Cabrio bietet die ultimative Mischung aus Performance und Design?