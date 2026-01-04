US-Car-Händler Ronny Weiß fliegt mindestens einmal im Monat in die USA, um Nachschub für seine Firma zu besorgen. In Chicago trifft Ronny Anthony, der alte Corvettes verkauft, darunter eine rare 1957 Corvette C1 triple black. Bei Gateway Classics, die Autos aus Privatbesitz als Kommissionsfahrzeuge veräußern, checkt Ronny ein 60er-Jahre-Muscle-Car und einen voll funktionstüchtigen Fire Truck! Was wird er mit über den großen Teich nehmen?