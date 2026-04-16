Der Concours d'Elegance in Pebble Beach in Kalifornien ist eine der renommiertesten Schönheitswettbewerbe für klassische Autos weltweit. Seit 1950 findet der Wettbewerb in der kleinen Gemeinde südlich von San Francisco statt. Nur äußerst selten findet man eine ähnliche Ansammlung wertvoller automobiler Pretiosen aus allen Jahrzehnten der Automobilgeschichte. Nur wenige Kilometer von Pepple Beach entfernt: Ein völlig anderer Wettbewerb. Hier geht es nicht um Chrom, Glanz und Glamour, sondern um die hässlichsten Autos der Welt. Was Automobilfans hier zu sehen bekommen, spottet tatsächlich jeder Beschreibung.