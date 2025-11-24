Hongkong - die Mega-City der autoverrückten Superreichen, der skurrilen Gefährte, der PS-verliebten Extremtuner und des legendären Sunday Morning Drive. Ein Autocorso der Superlative, eine eingeschworene Gemeinde, in der leistungshungrige Multimillionäre und gut betuchte Autofreaks ihrer Leidenschaft frönen. Und zwar in den spektakulärsten und teuersten Fahrzeugen der Welt! GRIP-Testfahrerin Cyndie Allemann möchte unbedingt an dieser elitären Ausfahrt teilnehmen, doch das ist gar nicht so einfach...