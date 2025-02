Das internationale Champions of the Future Academy Program geht in seine zweite vollständige Saison und erstreckt sich über sechs Wochenenden im Jahr 2025. Die jungen, talentierten Rennfahrer treten in drei Kategorien an: Mini Group (Alter: 8 - 12), OK-N Junior (Alter: 12 - 14) und OK-N Senior (Alter: 14-17). Es sind vier Rennwochenenden in Europa und zwei außerhalb der Europäischen Union. Das Ziel des Academy-Programms ist es, den Einstieg in den professionellen Kart- und Rennsport zu fördern. Die Rennevents werden von RGMMC, einem Motorsport-Eventmanagement-Unternehmen, das sich auf die Organisation und Förderung von Kart-Veranstaltungen spezialisiert hat, gefördert und ausgerichtet und finden auf hochrangigen Rennstrecken in der ganzen Welt statt.