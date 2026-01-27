Zum 50-jährigen Firmen-Jubiläum präsentiert AMG den Supersportler Project ONE Hypercar X1 auf der IAA in Frankfurt. Der Supersportler hat ein Formel-1-Aggregat und vier Elektromotoren, die zusammen über 1.000 PS leisten. Das Hypercar soll bei der Auslieferung über zwei Millionen Euro kosten! GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie sieht sich den brandneuen Boliden bei der Premiere in Frankfurt genau an und testet die spektakulärsten Autos der Firmengeschichte.