Zum 50-jährigen Firmen-Jubiläum präsentiert AMG den Supersportler Project ONE Hypercar X1 auf der IAA in Frankfurt. Der Supersportler hat ein Formel-1-Aggregat und vier Elektromotoren, die zusammen über 1.000 PS leisten. Das Hypercar soll bei der Auslieferung über zwei Millionen Euro kosten! GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie sieht sich den brandneuen Boliden bei der Premiere in Frankfurt genau an und testet die spektakulärsten Autos der Firmengeschichte.
Reise Das krasseste Auto aus 50 Jahren AMG (Folge 415)
26.01.2026 - 23:34 Uhr