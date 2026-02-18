Ralf, Patrick, Sven, Thomas und Frank sind Schrauber und Tätowierer aus Leidenschaft und leben südlich von Hamburg. Sie wagen ein ganz besonderes Experiment. Sie wollen ein Fahrzeug tätowieren! Das Auto, ein Dodge Ram, wird zuvor mit einer künstlichen "Haut" aus Moosgummi oder Leder beklebt, anschließend lässt sich der gesamte Vorderwagen, ganz so wie bei der menschlichen Haut, tätowieren. Die Ladefläche wird mit Edelholz und Echtleder überzogen. Zusätzlich gibt es eine neue Auspuffanlage, damit man die Karre vor der Eisdiele später auch hört! Ob das Experiment tatsächlich gelingt? Und wie sieht der Hobel dann am Ende aus?