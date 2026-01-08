GRIP macht Autoträume wahr! Ein Zuschauer darf einen Supersportler fahren, und zwar den brandneuen Audi R8 V10 RWS, den ersten Serien-R8 mit reinem Heckantrieb. Seine 540 PS müssen 50 Kilo weniger bewegen, weil dieser limitierte R8 keinen Allradantrieb hat. Rennfahrer und Profi-Instruktor Jan Seyffarth coacht Zuschauer Niklas, der fachkundige Anleitung braucht, denn der Medizinstudent fährt normalerweise mit der Straßenbahn und besitzt kein Auto. Ob Jan es schafft, ihn zum gestandenen Sportwagenpiloten zu machen?