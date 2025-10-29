Am vierten Tag des GKA Hydrofoil Big Air World Cup in Abu Dhabi (UAE) wurden die Sieger nach einem spannenden Showdown gekürt. Das Finale der Männer versprach spannend zu werden. Leonardo Casati und Borja Vellon schienen gleich stark zu sein. Aber Casati erzielte in der Mitte des Heats mehrere hohe Punktzahlen und schien sich durchzusetzen. Im Gegensatz dazu stürzte Borja Vellon bei mehreren Tricks hintereinander und schien aus dem Rennen zu sein. Der Spanier schaffte es jedoch mit seinem letzten Trick und schob sich auf den dritten Platz vor. Die beiden Favoriten, Finn Flügel und Hugo Wigglesworth, wussten beide, wo die Gefahr lag. Flügel startete mit komplexen und geschmeidigen Tricks. Wigglesworth begeisterte mit einem massiven Backroll Rodeo, den die Jury mit 9,07 von 10 Punkten bewertete. Mit seinem innovativen neuen Move erhöhte er den Druck. Flügel erhöht den Einsatz und wechselt den Kite, um einen Unhooked Handlepass zu versuchen. Schließlich gelingt es ihm, aber er erreicht nicht genug Punkte, um das Blatt zu wenden, und der deutsche Teenager muss sich mit dem zweiten Platz begnügen, nachdem Wigglesworth in letzter Minute mehrere große Tricks gezeigt hat.