Bei den UCI-Männern setzen sich Wout Alleman (BEL) & Martin Stosek (CZE) durch – für die beiden Marathonmeister ihres jeweiligen Landes ist dies der 2. Etappensieg diese Woche. Platz Zwei ging an die beiden Südafrikaner Matt Beers & Tristan Nortje. Durch den 5. Platz der führenden Italiener Simone Avondetto & Luca Braidot konnten sie einiges an Zeit in der Gesamtwertung gutmachen und liegen nun vor dem morgigen großen Finale mit nur 13s Rückstand auf Platz 2. Einen super Tag auf dem Mountainbike erwischte der Deutsche Luca Schwarzbauer zusammen mit seinem neuseeländischen Partner Sam Gaze. Sie kamen auf Platz 3 ins Ziel und eroberten diesen auch in der Gesamtwertung zurück.