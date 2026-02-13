Im Herzen der Schweizer Alpen, bringt das Nendaz Backcountry Invitational 2026 die weltbesten Freestyle- und Freeride-Athleten zusammen, die ihr Können und Kreativität im Pulverschnee unter Beweis stellen. Einige der besten Freerider und Freestyler der internationalen Szene werden zu diesem Event nach Nendaz kommen. In der Skikategorie der Herren wird der 21-jährige Deutsche Tiemo Rolshoven versuchen seinen Titel vom letzten Jahr zu verteidigen. Der FWT Champion Maxime Chabloz (SUI) und Jordane Legal (FRA) zählen mit zu den Favoriten. Bei den Frauen wird das Niveau ebenfalls sehr hoch sein. Die dreifache Freeride-Weltmeisterin Arianna Tricomi (ITA) wird in Nendaz starten. Zu ihr gesellen sich die französische Olympionikin Léa Bouard von 2018, die Freeride World Tour Challenger-Fahrerinnen Mila Delerue (FRA), Eva Battolla (SUI).