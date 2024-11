Der Hydrofoil Big Air Wettbewerb der Männer ist ein Hingucker am dritten Tag des GKA Kite-Surf World Cups 2024

Der Franzose Charles Brodel war beim Copa Kitley GKA Hydrofoil Big Air Kite World Cup in Jericoacoara in Brasilien absolut dominant und holte sich mit einem großen Sieg seinen sechsten Weltmeistertitel. Auch beim zweiten Stopp der Qatar Airways GKA Kite World Tour in der Hydrofoil Big Air Division war Brodel eine Klasse für sich.