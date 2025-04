Audi schickt den neuen RS7 an den Start - das viertürige Coupé mit der schnittigen Linie und satten 600 PS sieht richtig scharf aus. Aber was sagen die Tuningfans zu dem Gerät aus Ingolstadt? Highlight im Check: Der RS7 tritt in einem spektakulären Drag Race gegen einen echten PS-Kracher an. Ob die Fließheck-Limousine das Beschleunigungsmonster schlagen kann? Schließlich setzt der Audi auf die Kraft der zwei Turbos, die den vier Liter großen V8 gehörig unter Druck setzen. Dieser Motor ist quasi die Allzweckwaffe von Audi. Und dank Allrad kommt die Power perfekt auf den Asphalt: Den Sprint auf Tempo 100 erledigt der Ingolstädter in deutlich unter vier Sekunden.