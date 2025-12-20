Die Raubkatze wird zum Stromer: Mit dem Jaguar I-Pace betreten die noblen Briten Neuland. 400 PS ist er stark, laut Werk geht es damit in nur 4,8 Sekunden auf Tempo 100. Aber die eigentliche News ist: Das alles geschieht vollelektrisch. Damit wird das Elektro-SUV zum ernsthaften Konkurrenten von Teslas Model X. Kein Wunder, dass die GRIP-Community viele Fragen zur E-Raubkatze mit den zwei Elektromotoren hat. GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie beantwortet bei seinem Check die interessantesten und witzigsten Einsendungen.