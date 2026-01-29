Der neue McLaren 570 S Spider ist mit dickem V8-Motor, 570 PS und 328 km/h Topspeed ein wirklich böses Gerät. Ohne Dach dauert der Spurt von 0 auf 100 Stundenkilometer gerade mal 3,2 Sekunden - mehr Fahrspaß geht nicht. Doch das hat seinen Preis: Der McLaren kostet über 200.000 Euro. GRIP-Testfahrerin Cyndie Allemann checkt: Ist der Brite wirklich so viel wert? Was unterscheidet ihn von anderen Supersportlern seiner Klasse? Und wer kauft sich sowas?