Der Traumwagen schlechthin ist stärker, schneller und breiter als je zuvor. Der neue 911 Carrera S hat 450 PS und geht in unter vier Sekunden von 0 auf 100. Er soll laut Hersteller der beste 11er aller Zeiten sein. Was brennt den GRIP-Zuschauern auf den Nägeln? Jan Seyffarth beantwortet Fragen rund um Design, Technik und Fahrvergnügen. Auf der Rennstrecke Circuit Ricardo Tormo in Valencia testet Jan die Driftqualitäten des neuen 911 und zusammen mit Rallye-Legende Walter Röhrl seine Rennstreckentauglichkeit.