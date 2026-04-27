Kombi, Sportwagen und Luxusschlitten in einem - geht das überhaupt? Das jedenfalls verspricht Porsche für den neuen Panamera GTS Sport Turismo. GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie will genau das im Wüstenstaat Bahrain herausfinden. Unterstützung erhält er von Lenkrad-Genie und Rallye-Legende Walter Röhrl. Gegen ihn trägt er in dem 460 PS starken Panamera auf dem anspruchsvollen Formel-1-Kurs ein beinhartes Highspeed-Duell aus. Außerdem besucht Matthias einen Händler für Luxusautos und möchte von ihm wissen, was die Wüstensöhne vom GTS halten.
Reise Der neue Porsche Panamera GTS Sport Turismo (Folge 465)
26.04.2026 - 22:34 Uhr