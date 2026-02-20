Mit einer Panne liegen bleiben und nichts geht mehr - der absolute Albtraum! Rettung in der Not versprechen diverse Pannendienste. Doch welche Anbieter sind wirklich kompetent? Wie schnell können sie helfen? Oder schleppen sie einfach nur den havarierten Wagen ab? Und wie sieht es mit den Kosten aus? GRIP macht den Praxistest mit versteckter Kamera und checkt vier Pannendienste. Wer macht den mit Fehlern präparierten Test-Pkw wieder flott?