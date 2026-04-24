GRIP-Zuschauer und Outdoor-Fan Jonas will seinen 1er BMW möglichst lukrativ verkaufen und sucht ein Kompakt-SUV mit Allrad. Ein Fall für GRIP-Gebrauchtwagenexperte Det Müller. Er soll den 120i gewinnbringend verticken. Auf Jonas? Wunschliste stehen ein Nissan Qashqai, ein Skoda Yeti und ein VW Tiguan. Die Autos sind aber in einem vernünftigen Zustand erst ab 10.000 Euro zu bekommen. Kann Det mit dem Erlös aus dem Verkauf des BMW und weiteren 5.500 Euro, die Jonas gespart hat, einen passendes Allrad-SUV finden?