GRIP-Zuschauerin Sylvia ist frisch nach München gezogen und sucht ein passendes Auto. Ein Job für GRIP-Gebrauchtwagenprofi Det Müller. Günstige Cityflitzer gibt es ohne Ende. Leider auch viel Schrott. Günstig und gut ist selten! Det recherchiert im Internet und sucht die Nadel im Heuhaufen. Drei interessante Autos schaut er sich an: einen praktischen Smart Fortwo, ein Toyota Aygo Cool und ein Fiat Panda. Für welchen Flitzer entscheidet sich Sylvia?