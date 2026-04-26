GRIP-Experte Det Müller hat sich ?angesteckt?. Da selbst kleine E-Autos für die Stadt als Neuwagen noch relativ teuer sind, bekommt er von Zuschauerin Pia den Auftrag, einen gebrauchten E-Cityflitzer zu besorgen. Als Reichweite genügen ihr rund 100 Kilometer, denn das Vehikel soll ihr künftiges Pendlermobil sein. Ob Det zum vergleichsweise niedrigen Budget von 10.000 Euro tatsächlich etwas Passendes für Pia findet - noch dazu in einem vernünftigen Zustand?