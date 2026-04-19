RIP-Gebrauchtwagenexperte Det Müller sucht für eine Familie ein geräumiges Familienauto zum schmalen Tarif mit Platz für drei Kinder und zwei Hunde. Gelingt es Det für die Familie endlich ein großes Auto mit Servolenkung und Klimaanlage aufzutreiben? Den Erlös aus dem Verkauf ihres alten Dacia Logan MCV und weitere hart ersparte 4.000 Euro haben die Adlers für den neuen zur Verfügung. Nicht unbedingt viel für ein gut ausgestattetes und zuverlässiges Familienauto.