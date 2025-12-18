Gebrauchtwagenprofi Det Müller soll für Zuschauer Stefan einen günstigen, sportlichen Kleinwagen auftreiben. Je tiefer desto besser und natürlich mit ordentlich Bums unter der Haube. Aber gerade solche Rennsemmeln sind sehr beliebt und recht teuer. Mit sehr wenig Budget checkt Det auf dem Gebrauchtwagenmarkt einen Mini Cooper S, einen Peugeot 207 Turbo und einen Alfa Romeo MiTo. Welche Rennsemmel ist ihr Geld Wert und wovon sollte man lieber die Finger lassen?