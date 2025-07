GRIP-Zuschauer Alex möchte einen günstigen Zweitwagen, um sein automobiles Schätzchen zu schonen. Er will so wenig Geld wie möglich ausgeben, maximal 500 Euro, und sucht ein fahrbereites Auto mit möglichst langem Rest-TÜV. Außerdem soll der Wagen wenig verbrauchen und günstig im Unterhalt sein. Kann Det helfen? Was bietet der Gebrauchtwagenmarkt im absoluten Low-Budget-Bereich?