GRIP-Gebrauchtwagenexperte Det Müller ist in München unterwegs für Nada, der einen zuverlässigen Kompaktwagen für maximal 1500 sucht. Doch mit diesem Budget wird die Suche nach einem geeigneten Untersatz in gutem Zustand extrem schwierig. Aber Det findet nicht nur leichte Mängel an Fahrzeugen. Unter einem VW Golf und einem Ford Focus findet er einen Opel Astra, der auseinander zu brechen droht. Wird er ein passendes Auto für unseren Zuschauer finden?