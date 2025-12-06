Studentin Jannet hat lange gespart um sich endlich ein Auto kaufen zu können. Damit sie sicher unterwegs ist und kein uraltes Fahrzeug ohne Airbags und Co. fahren muss, sucht sie einen Neuwagen bis maximal 11.000 Euro. Allerdings mit sehr guter Sicherheitsausstattung. GRIP-Neuwagenexperte Det Müller sucht nach einem Neuen, der alle Features erfüllt. Nur, wo sind die Angebote für Neuwagen am besten: beim EU-Importeur, beim Online-Händler oder doch beim guten alten Markenhändler?