Sieben angehende Abiturienten planen die Reise ihres Lebens, einen Roadtrip von Oldenburg nach Italien. Das einzige was fehlt ist ein passendes Reisemobil. Ein VW T4 oder ein vergleichbarer Kleinbus soll her. Das Problem: Die Freunde haben insgesamt nur 2.000 Euro zur Verfügung. Extrem wenig Geld für diese Fahrzeugkategorie. Kann GRIP-Gebrauchtwagenexperte Det Müller helfen oder ist das selbst für ihn eine Mission impossible?