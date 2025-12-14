Gebrauchtwagenexperte Det Müller ist unterwegs in einer ganz besonderen Mission. Zuschauerin Simone braucht ein neues Auto. Die Herausforderung: Die hübsche Straubingerin ist Jägerin. Das heißt, sie braucht ein Fahrzeug mit dem sie in den Wald auf die Jagd fahren, aber auch die Strecke von München nach Straubing komfortabel zurücklegen kann. Doch mit Simones Budget von 11.000 Euro hat Det eine schwierige Ausgangsbasis, denn da gibt es kaum SUVs auf dem Markt. Dennoch stellt Det Simone einen Porsche Cayenne, einen Subaru Forester und einen BMW X5 zur Auswahl. Welchen sie wohl mit nach Hause nimmt?