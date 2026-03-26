GRIP-Gebrauchtwagenexperte Det Müller sucht für BWL-Studentin Lana das ideale Micro-Car für die Großstadt. Seit die Stadt angefangen hat, den Parkraum zu reduzieren, findet Lana kaum noch eine passende Parklücke. Ein günstiger Kleinstwagen gegen den Parkplatz-Kollaps muss dringend her. Allerdings sollte der Kleine auch im Unterhalt so wenig Kosten verursachen wie möglich. Ob 2-, 3- oder 4-Sitzer ist der Studentin egal. Hauptsache klein, wendig und günstig. Ein klarer Fall für Det Müller!