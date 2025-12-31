Zuschauerin Jeannine möchte in der Stadt mobil sein - ein Fall für GRIP-Gebrauchtwagen-Experte Det Müller. Er soll für die Bürokauffrau einen Kleinwagen besorgen. Der darf aber nicht mehr als 3.000 Euro kosten. Etwas Ausstattung darf der Kleine ruhig mitbringen - aber vor allem muss er technisch in Ordnung sein. Nach etwas Recherche sieht sich Det einen Ford Fiesta, einen Toyota Yaris und einen Mazda 2 an. Wie gut sind die Drei in Schuss? Noch viel wichtiger ist die Frage: Wird Det einen passenden Gebrauchtwagen für unsere Zuschauerin finden?