GRIP-Gebrauchtwagenexperte Det Müller ist unterwegs in einer ganz besonderen Mission. Zuschauer Marvin braucht eine Pendlerkarre. Das Besondere an dem Fall: Marvin ist 2,05 Meter groß! Sprich: Nicht in jeden Wagen passt der Riese rein. Kopf- und Beinfreiheit braucht Marvin auf jeden Fall. Außerdem muss es ein Kleinwagen sein, denn die Parkplatzsituation in der Stadt ist bescheiden und langes Suchen nach einem Stellplatz möchte Marvin auch nicht. Sein maximales Budget sind 6.000 Euro. Nicht gerade viel für Marvins Wünsche.