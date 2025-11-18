Rocker Carlos sucht eine neue Ami-Kiste, denn sein Jeep Grand Cherokee ist durch. Deshalb bittet er GRIP-Gebrauchtwagenexperte Det Müller um Hilfe. Der hat diesmal zwei Aufgaben. Er muss nicht nur ein neues Vehikel finden, sondern soll auch den alten Jeep möglichst gewinnbringend verkaufen. Carlos' Budget: magere 4.000 Euro. Plus den Erlös, den Det für den alten Grand Cherokee erzielt. Und sparsamer als das alte soll das neue US-Car auch noch sein. Am besten ein Diesel oder ein Autogas-Umbau. Drei Kandidaten stehen schließlich zur Wahl. ein Chrysler 300C Kombi, noch mal ein Jeep Grand Cherokee, diesmal als Diesel, und ein Dodge Magnum Kombi. Ob Carlos' Traumwagen dabei ist?
Reise Det sucht Rockerkiste (Folge 408)
17.11.2025 - 23:34 Uhr