Rocker Carlos sucht eine neue Ami-Kiste, denn sein Jeep Grand Cherokee ist durch. Deshalb bittet er GRIP-Gebrauchtwagenexperte Det Müller um Hilfe. Der hat diesmal zwei Aufgaben. Er muss nicht nur ein neues Vehikel finden, sondern soll auch den alten Jeep möglichst gewinnbringend verkaufen. Carlos' Budget: magere 4.000 Euro. Plus den Erlös, den Det für den alten Grand Cherokee erzielt. Und sparsamer als das alte soll das neue US-Car auch noch sein. Am besten ein Diesel oder ein Autogas-Umbau. Drei Kandidaten stehen schließlich zur Wahl. ein Chrysler 300C Kombi, noch mal ein Jeep Grand Cherokee, diesmal als Diesel, und ein Dodge Magnum Kombi. Ob Carlos' Traumwagen dabei ist?