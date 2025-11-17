Amerikanische Autos sind beliebter denn je. Und gerade die klassischen US-Vans haben eine große Fanbase. Zuschauer Rico braucht einen möglichst coolen Lieferwagen mit dem gewissen Etwas. Ein schicker Ami-Van käme da gerade recht, am besten von Ende der 70er oder Anfang der 80er Jahre. Viele Sitzplätze und was ?Rockiges? stellt er sich vor. Doch dafür braucht er GRIP-Gebrauchtwagenexperten Det Müller. US-Car-Fan Det ist sofort begeistert und macht sich auf die Suche nach einem coolen Transportgerät.