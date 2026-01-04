GRIP-Gebrauchtwagenexperte Det Müller sucht einen Retro-Flitzer für Zuschauerin Sabine. Die Mission: Ihr altes BMW 318i Cabrio aufbereiten, verkaufen und mit dem Erlös das neue Traumauto erwerben. Zusätzlich hat Sabine noch 4.500 Euro zur Verfügung. Der alte Dreier sieht katastrophal aus, aber die Technik passt. Det sucht nach Modellen mit Automatik. Zwei Fahrzeuge kommen in die engere Wahl: ein Beetle 1.6 und ein Chrysler PT Cruiser.