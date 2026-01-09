GRIP-Zuschauerin Nina will ihren gebrauchten VW Caddy loswerden. Und das für möglichst viel Geld! Doch keiner möchte ihn haben. Da Nina auf die Euros angewiesen ist, bittet sie Det Müller um Hilfe. Mit kleineren Kosmetikarbeiten kann sich der Hochdach-Kombi dann auch wirklich sehen lassen. Det gibt interessante Tipps und zeigt die besten Tricks, um das Vehikel möglichst lukrativ zu verkaufen. Nur: Ob er für den Caddy tatsächlich noch mindestens 4.000 Euro bekommt?