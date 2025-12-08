GRIP-Gebrauchtwagenexperte Det Müller sucht für Jean ein neues Auto. Ihr ganzes Erspartes hat die 21-jährige Auszubildende erst vor vier Wochen in einen 13 Jahre alten VW Fox gesteckt, um damit täglich zu ihrem Ausbildungsplatz zu pendeln. Doch der kleine Flitzer macht seit Beginn nur Stress. Einmal hat Jeans Freund schon die Zündspule gewechselt, doch vor wenigen Tagen blinkte die Motorkontrollleuchte erneut und Jean stand plötzlich auf der Kreuzung und kam nicht weiter. Der angehenden Erzieherin reicht es, sie möchte ein zuverlässiges Auto. Am besten eins, mit dem sie auch ihren Vater im 700 Kilometer entfernten Stuttgart besuchen kann.