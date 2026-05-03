Neue Autos müssen nicht teuer sein. GRIP-Gebrauchtwagenprofi Det Müller checkt Neuwagen für unter 10.000 Euro. Ein krasses Angebot für nur 7.000 Euro ist der Dacia Sandero. Ein vergleichbarer Polo ist rund doppelt so teuer. Der nächste Neuwagen ist ein Fiat Punto für unter 8.500 Euro. Last but not least steht der Lada Granta für unter 10.000 Euro auf dem Programm. Doch was taugen die absoluten Preisbrecher überhaupt? Det Müller gibt bei der Gelegenheit auch Tipps, worauf man bei EU-Reimporten besonders achten sollte.