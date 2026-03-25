GRIP-Gebrauchtwagenexperte Det Müller präsentiert seine ?Top 3? der coolen Old- und Youngtimer-Coupés! Bei Audi 100 Coupé S, Ford Capri 2.8i und Mercedes W124 Coupé bekommen nicht nur Markenfans feuchte Augen. Doch wie sieht es um die künftige Wertsteigerung aus? Wo liegen die typischen Schwachstellen? Welches Budget sollte man mitbringen, um ein gutes Exemplar zu finden? So kann man zum Beispiel beim W124 schon ab 5.000 Euro ein Schnäppchen in gutem Zustand landen, wenn man denn weiß, wo man hinschauen muss.