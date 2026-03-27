Italienische Autos stehen für Freiheit, Coolness und das Lebensgefühl der Italiener: La Dolce Vita! Dazu gehören vor allem sportliche Marken wie Ferrari oder Maserati. Doch nicht jeder Fan hat ein Budget von 50.000 Euro und mehr zur Verfügung. GRIP zeigt, wie man für kleines Geld trotzdem an einen gebrauchten Traumsport-wagen aus Italien kommt. Gebrauchtwagenexperte Det Müller präsentiert seine Top 3 Italo-Sportler in den Preisklassen 5.000, 10.000 und 20.000 Euro. Auf den ersten Blick wirken die Angebote verlockend, aber wenn man nicht genau weiß, worauf man achten muss, entwickelt sich das vermeintliche Schnäppchen schnell zum Euro-Grab - erst recht bei Autos aus Bella Italia. Det geht auf die spezifischen Stärken und Schwächen der Modelle ein, gibt Tipps zu den Kosten für Reparaturen und weist auf das jeweilige Wertsteigerungspotenzial hin.