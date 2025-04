PS-starke Oberklasse-Diesel bieten Eleganz, Luxus und Image. Ganz vorne sind dabei die klassischen deutschen Marken wie BMW, Mercedes und VW. Doch nicht jeder hat einen prall gefüllten Geldbeutel und ein Budget von mehreren 10.000 Euro zur Verfügung. GRIP zeigt, wie man die Dieselkrise zum Vorteil nutzt und für kleines Geld an eine gebrauchte Traum-Limousine kommt. Gebrauchtwagenexperte Det Müller präsentiert seine "Top 3 der dicken Diesel-Limousinen" in den Preisklassen 15.000 Euro, 10.000 Euro und 5.000 Euro. Aber taugen solche verlockenden Angebote überhaupt was? GRIP-Gebrauchtwagenexperte Det Müller weiß genau worauf er achten muss. Denn ein echtes Schnäppchen kann nur machen, wer die typischen Schwachstellen und Macken der Oberklassen-Diesel kennt. Det geht auf die spezifischen Stärken und Schwächen der Kandidaten ein und nennt die möglichen Folgekosten durch Reparaturen. Also auf geht’s. Die Jagdsaison für dicke Diesel ist eröffnet!