Es müssen nicht immer VW, Audi oder BMW sein! Unter den weniger bekannten Herstellern kann man gute Fahrzeuge zu einem vernünftigen Preis und in einer top Ausstattung finden. Gerade Autos aus Fernost, die man nicht sofort auf dem Schirm hat, glänzen damit im Überfluss! Gebrauchtwagen-Experte Det Müller stellt in den Kategorien Kleinwagen, Kompaktklasse und SUV jeweils seinen Favoriten und Geheimtipp unter den wertstabilen Fahrzeugen aus Asien vor und erklärt, was an den diesen Modellen eigentlich so gut ist.