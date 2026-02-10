Viele träumen von einem dicken SUV mit ordentlich Power. Und als Neuwagen bleibt das tatsächlich oft ein Traum. 100.000 Euro und mehr gehen dafür mal schnell über den Tresen. Wer auf dem Gebrauchtmarkt weiß, wo er suchen muss, kann sich allerdings auch Schnäppchen ziehen. Heute gibt es die einstigen Luxus-Hobel bereits für unter 20.000 Euro. Und GRIP-Gebrauchtwagenexperte Det Müller weiß ganz genau, wo er suchen muss. Er findet einen Lexus für günstige 7.000 Euro, einen Jeep Grand Cherokee mit dickem V8 für nur 11.000 und einen Audi Q7, der mit 17.000 Euro immer noch ein Schnäppchen ist. Welcher ist wohl Dets Favorit?