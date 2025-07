Porsche ist Kult und steht für Fahrspaß, Emotion und geiles Design. Doch das geht auch anders: Det Müller schaut nach Fernost und zeigt uns, welche Japaner das gleiche Gesamtpaket bieten und dabei den Seltenheitsfaktor noch oben draufhaben. Was macht die Faszination der japanischen Kult-Klassiker aus? Wer sind die Leute hinter den Fahrzeugen? Det stellt drei japanische Oldtimer-Coupés in drei unterschiedlichen Preisklassen bis 10.000, bis 20.000 und bis 30.000 Euro vor. Gemeinsam mit ihren Besitzern erfährt er die Emotionen, die in deren Autos stecken und gibt Tipps zu Technik, Unterhalt und Marktsituation.