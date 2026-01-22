Kultige Sportcoupés mit ordentlich Power für möglichst wenig Geld? Gebrauchtwagenexperte Det Müller stellt seine Favoriten in drei Preissegmenten vor. In der Kategorie V4 für um die 10.000 Euro hat er einen Wolfsburger Volkssportler, den Scirocco aufgetan. V6 um die 25.000 ist ein seltener Samurai, der Nissan 370Z Roadster zu haben und in der V8-Kategorie um die 50.000 Euro hat er den englischen Sportler, den Aston Martin Vantage gefunden.