Sie sind schön, sie sind begehrenswert: echte automobile Träume aus Italien. Aber italienische Oldies sollen voller Macken und schwierig zu reparieren sein. Det Müller präsentiert seine "Top 5 Italo-Diven". Der GRIP-Gebrauchtwage präsentiert nicht nur einen Ferrari 308, sondern auch einen extravaganten Lancia Thema 832, einen detailverliebten Alfa Romeo Brera und einen einzigartigen Fiat Bertone X19. Den krönenden Abschluss macht ein Lamborghini Diablo.