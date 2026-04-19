Im UCI-Rennen der Männer sicherten sich die Gesamtführenden, der belgische und tschechische Landesmeister Wout Alleman (BEL) und Martin Stosek (CZE), den Sieg auf der Königsetappe und bauten ihren Vorsprung in der Gesamtwertung weiter aus. Die Deutschen Teams Georg Egger/Lukas Baum und Simon Stiebjahn/Martin Frey fuhren auf die Plätze zwei und drei. In der UCI-Kategorie der Frauen gewannen die Gesamtführende, die litauische Landesmeisterin Katazina Sosna-Pinele, und Giorga Marchet (ITA) einen spannenden Sprint und holten damit ihren dritten Sieg in Folge.